9 bästa kriminalserierna 2024

Snart har hela 2024 passerat förbi. Under året har vi bjudits på ett par riktigt bra kriminalserier. Spänning, mord, poliser, utredningar och annat som hör till. Men vilka serier har varit mest minnesvärda? Vi har listat de bästa kriminalserierna 2024 här nedanför.

På SVT Play hittar du just nu en populär långkörare: kriminalserien Tyst vittne. I somras hade en ny säsong premiär på streamingtjänsten – där vi återigen får följa ett gäng rättsmedicinska experter som hjälper till att lösa kluriga brott. Se den nya säsongen här nedanför.

Vi har under tre säsonger fått följa med i tre olika mordmysterium i kriminalserien True Detective, som blivit en tittarfavorit hos crimefantaster världen över. Nu finns ytterligare en säsong att se, där stjärnan Jodie Foster och fd. proffsboxaren Kali Reis spelar två polisutredare. Den går under titeln ”Night Country” och utspelar sig i Alaskas karga ödemark, där flera forskare plötsligt försvinner. under mystiska omständigheter.