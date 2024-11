13 riktigt bra serier och filmer du kanske missade i november

[SERIE] Silo utspelar sig en närstående framtid där jorden blivit obeboelig och förgiftad, vilket tvingat ned den överlevande befolkningen i stora, underjordiska silos. Men ingen vet hur länge människan levt där nere, och knappt varför. De få som ifrågasätter livet under jord tystas. Ingenjören Juliette börjar söka svar, vilket leder in henne på farligt territorium. Återvände med en ny säsong den 15 november!

November rivstartade med en ny svensk film: Let Go, eller Släpp taget, som den heter på svenska. I den får vi se hur en sliten och trött mamma gör ett sista försök att lappa ihop familjen – genom att ta med sig allesammans på en resa till Skåne, där dottern deltar i en poledance-tävling.

Love is Blind Argentina

[FILM] My Old Ass som har premiär i november är dramakomedin där 18-åriga Elliott möter sitt 39-åriga framtida jag, spelad av Aubrey Plaza, under en svamptur. Denna möte får henne att omvärdera sina val kring familj och kärlek.

[FILM] Lindsay Lohan har dykt upp i den ena romantiska komedin efter den andra nu på senare år. Den 27 november var det dags igen – den här gången i en julfilm. I Our Little Secret inser två bittra ex att deras respektive är syskon med varandra och därför tvingas spendera julen under samma tak. Att dölja sin tidigare relation för omgivningen är inte det lättaste.