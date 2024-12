5 nya julfilmer 2024 – mysigt och underhållande

Lindsay Lohan har dykt upp i den ena romantiska komedin efter den andra nu på senare år. Den 27 november är det dags igen – den här gången i en julfilm. I Our Little Secret inser två bittra ex att deras respektive är syskon med varandra och därför tvingas spendera julen under samma tak. Att dölja sin tidigare relation för omgivningen är inte det lättaste.