8 skräckserier som du inte vågar se ensam under Halloween

Det finns obehagliga serier och så finns det obehagliga serier. Lagom till Halloween har vi valt att samla de rysligaste serierna att streama just nu. Det blir spöken, mentalsjukhus och jump scares. Här är ett par ruskiga serier som du förmodligen inte vågar se ensam under Halloween. Eller?

I The Haunting of Hill House får vi följa historien kring en syskonskara som växte upp i det ökända, hemsökta huset ”Hill House”, vilket satte spår hos dem alla. I vuxen ålder tvingas syskonen återvända till huset för att konfrontera barndomens skräck. Kritikerrosad skräckserie på Netflix som är baserad på filmen med samma namn från 1963. Om man redan sett serien så finns den fristående andra säsongen The Haunting of Bly Manor att streama här.