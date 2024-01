6 kritikerrosade filmer med premiär i januari

Många har säkert sett verklighetsbaserade dramat Alive, som kretsar kring den uppmärksammade flygkraschen i bergskedjan anderna 1972 där en stor grupp passagerare överlever och tvingas göra allt för att inte dö ute i vildmarken. Den 4 januari återvänder vi med en ny tolkning av händelserna – Society of the Snow.

12 januari är en stor dag för alla filmälskare där ute, för då har nämligen Martin Scorseses nya generationsdrama Killers of the Flower Moon streamingpremiär på Apple TV+. Året är 1920, Oklahoma, där medlemmar ur Osage-stammen mördas systematiskt i det oljerika reservatet. Det är ond bråd död, korruption och människans allra mörkaste sidor som skildras i dramat.

17 januari det streamingpremiär för den omtalade sci-fi-thrillern The Creator. Den utspelar sig 50 år in i framtiden, där människan har hamnat i krig med en artificiell intelligens. Vi följer vi en härdad krigsveteran som ger sig ut för att hitta sin försvunna fru – och ta sig in bakom fiendens linje.