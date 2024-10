6 sevärda actionfilmer just nu

11 oktober – fredag The Ice Storm KÄRLEK Ett ”American beauty”-liknande drama om några människor i en amerikansk småstad under det politiskt och moraliskt förvirrade 1970-talet. Två överklassfamiljer i Connecticut på USA:s östkust, umgås under en Thanksgiving-helg med flitigt alkoholdrickande, otrohet och sexuella experiment. Förlagan är en bästsäljande roman av Rick Moody. Bra skådespelare: Sigourney …

Aftonbladets expert: 6 filmtips på tv i helgen