8 fängslande pusseldeckare som håller dig på helspänn

Finns det något bättre än en riktigt bra pusseldeckare som sätter dina detektivkunskaper på prov? I denna artikel har vi samlat sju fängslande filmer som bjuder på intriger, överraskningar och oförglömlig spänning. Gör dig redo för en resa in i mysteriets värld och sätt dina detektivkunskaper på prov.

En ökänd seriemördare härjade i San Fransisco-området under 60- och 70-talet, där han i media fick smeknamnet Zodiacmördaren. Mitt under den intensiva polisjakten så kommunicerade mördaren via brev till både polis och journalister. Detta ledde till att oräkneligt många blev som besatta av att fånga honom.