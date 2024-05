10 populära miniserier att se under Kristi himmelsfärd

Steven Spielberg och Tom Hanks har tidigare samarbetat och skapat stora krigsdraman tillsammans, bland annat i den kultförklarade Band of Brothers. Nu är det dags igen. Duon står bakom Apple TV+ nya Masters of the Air, där berättandet återigen nedslag i andra världskriget. Den här gången riktas blickfånget mot luften och en grupp sitrdspiloter som stred mot Tyskarna under kriget. Seriens första fyra avsnitt finns ute att streama och det är ett välarbetat, bombastiskt och storslagen underhållning vi bjuds på.