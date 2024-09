7 riktigt bra filmer att se i helgen

Dags att hitta din nya favoritserie? Här har vi listat de 7 mest streamade serierna på Netflix just nu. Kanske hittar du någon som fångar ditt intresse lite extra. Emily in Paris är exempelvis tillbaka med en fjärde säsong, och i UK får vi ta del av den blinda kärleken. 1. Emily in Paris, säsong …

Populärast på Netflix – streamas mest just nu