9 premiärer du kanske missat – bäst i maj månad

Filmer

I The Idea of You följer vi en 40-årig ensamstående mamma inleder en relation med en mycket yngre man – som råkar vara frontfigur i ett världskänt pojkband. I rollerna ser vi bland annat Anne Hathaway och Nicholas Galitzine – ni hittar den här nedanför.

I det nya dramat Turtles All the Way Down får vi se hur den 16-åriga Aza kämpar med svåra tvångstankar och ångest. När en miljardär försvinner, så bestämmer hon sig för att ge sig ut och leta efter honom. När hon träffar den försvunna mannens son så uppstår kemi, men hennes psykiska ohälsa gör allting så mycket svårare.