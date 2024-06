10 bästa serierna på Max

Johannes Räihä 11 jun, 2024

I maj månad så slogs discovery+ och HBO Max ihop och heter numera Max. Det innebär också att deras innehåll – från filmer till serier till reality – finns på ett och samma ställe. Vi tänkte att det är läge att lista de bästa serierna på Max, så att du vet vad du inte får missa.

En av förra årets mest omtalade serier? The Last of Us. Baserad på tv-spelet med samma namn så tar historien sin början då en pandemi ödelägger vår civilisation. Den härdade överlevaren Joels vägar korsas med den 14-åriga flickan Ellie – som kan vara mänsklighetens sista hopp, eftersom hon visat sig vara immun mot viruset.

Under fjolåret återvände den omtalade Succession för sin fjärde och allra säsong. Intrigerna och maktkamperna i den skruvade, korrupta och svinrika familjen fortsätter även i de nya avsnitten förstås. Enligt både kritiker och tittare så är det en av tidernas bästa serier. Ett måste för serieälskaren.

I dramakomedin Alla utom vi får vi se Alba August och Björn Gustafsson spela ett par som desperat försöker bli gravida, men utan någon större framgång. Och människor i deras omgivning verkar ha många tips och råd. Serien fick faktiskt en ny säsong nu i våras – du hittar den här nedanför.

För dig som gillar spionthrillers är Spy/Master definitivt något som kommer falla dig i smaken. I den följer vi med i turerna kring Victor Godeanu – en av diktatorn Nicolae Ceausescus närmsta män, som också är hemlig agent för KGB. För att rädda sitt eget skinn tvingas han hoppa av och ta kontakt med amerikanerna, vilket inte är helt lätt i en värld där Sovjets inflytande och makt är stor.

Serien har utgångspunkt i den totalitära och fiktiva staten Gilead, där de få fertila kvinnor som finns kvar tvingas in ett modernt slaveri och förtryck. Vi får se huvudkaraktären Offred göra allt för att hennes barn ska bli befriade från sina förtryckare och lyckas ta sig bort från det dystopiska samhälle hon lever i. Prisad och hyllad serie du inte bör missa.

Den mörka satiren The White Lotus tog serievärlden med storm under sin första säsong. Överklassmänniskor på lyxresort och ett par döda kroppar är en mix som bevisligen funkar. I slutet av 2022 hade säsong 2 premiär – och förväntningarna var högt ställda. Återigen stod en grupp svinrika amerikaner i fokus, som i den senaste säsongen besöker Sicilien.

Snart återvänder den populära House of the Dragon för en ny säsong – exklusivt på Max. Det är en s.k. prequel till den omåttligt populära Game of Thrones, vilket innebär att den utspelar sig före händelserna i originalserien. Mer specifikt 200 år tidigare, där tittaren får följa släkten Targaryens framfart. Ett givet val för en seriefantast!

Wahlgrens värld har under de senaste åren seglat upp som en favorit hos svenska tittare. Här får vi stiga in i familjen Wahlgrens liv. Familjen bjuder in oss att följa deras galna, roliga och röriga vardag fylld av kärlek, känslor och en aning kaos. Glitter och glamour blandas med mjukisbyxor och familjegnabb.

Alla mot alla har sedan premiären 2019 blivit ett givet inslag för många frågesports-fantaster där ute i landet. Filip och Fredrik bjuder in kända gäster och på ett twistat På spåret-manér sätter deltagarna på prov. Hur mycket kan egentligen våra kändisar? Roligt, lättsamt och oerhört populärt bland tittarna.

I den hyllade dramaserien Big Little Lies får vi följa tre stycken småbarnsmödrar i det rika Monterey i Kalifornien. Tre till ytan perfekta liv som sakta men säkert spårar ur och leder till en ofattbar katastrof. I rollerna hittar vi bland annat svenska Alexander Skarsgård, Reese Witherspoon och Laura Dern. Tillhör absolut en av de bästa serierna på HBO Max enligt oss på tv.nu!