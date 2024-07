Bästa serierna på Netflix 2024 – hittills

Den 30 maj var det premiär för en gripande psykologisk thriller med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Den går under titeln Eric, där vi följer en marionettspelare vid namn Vincent. När hans son Edgar plötsligt försvinner kastas han in en destruktiv spiral av missbruk. Men Vincent är övertygad om att fantasimonstret Eric, som hans nu försvunna son en gång ritade, kan hjälpa honom att hitta sin son.

Michelle Yeoh har visserligen en lång och gedigen karriär bakom sig, men det var i den Oscarsprisade Everything Everywhere All at Once som hon slog igenom på bred front. Nu är hon tillbaka i Netflix actionserie The Brothers Sun, som hade premiär i början av 2024. En serie som kretsar kring två bröder: Charles och Bruce Sun. Den ena är en fruktad Taiwanesisk lönnmördare och gangster, den andra en snäll och lite fumlig kille som bor i L.A. När deras gemensamma pappa blir mördad tvingas Charles bege sig till L.A. för att skydda familjen. En mysig treenighet: action, komedi, drama förpackat på ett lättsmält sätt. Sevärd!