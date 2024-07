10 bästa serierna hittills 2024 – från krim till drama

Vi har under tre säsonger fått följa med i tre olika mordmysterium i kriminalserien True Detective , som blivit en tittarfavorit hos crimefantaster världen över. Nu finns ytterligare en säsong att se, där stjärnan Jodie Foster och fd. proffsboxaren Kali Reis spelar två polisutredare. Den går under titeln ”Night Country” och utspelar sig i Alaskas karga ödemark, där flera forskare plötsligt försvinner.

The Last Airbender är sedan tidigare en klassiker och finns både som animerad serie och film. Nu finns Netflix egna live-action-version att se, där den unga och begåvade Aang, tillsammans med sina vänner, gör allt för att rädda världen mot eldnationen. Ett visuellt äventyr fullt av häftiga effekter – passar att se med de lite äldre barnen i familjen.

Många av er har säkert sett The Talented Mr. Ripley från 1999. I april var det dags för serien att ha premiär – den här gången går den under titeln Ripley. I huvudrollen får vi se Andrew Scott spela Tom Ripley, som lever ett guldkantat liv i Italien, samtidigt som befinner sig i en ständig katt-och-råtta-lek med polisen. Finns att streama nedanför.

Den mörka komedin The Regime, ledd av Kate Winslet , skildrar livet för en envåldshärskare i ett fiktivt centraleuropeiskt land. Tittaren får följa med under ett år då diktaturen börjar krackelera och saker och ting förändras. Hade premiär 4 mars på HBO Max.

Steven Spielberg och Tom Hanks har tidigare samarbetat och skapat stora krigsdraman tillsammans, bland annat i den kultförklarade Band of Brothers. Nu är det dags igen. Duon står bakom Apple TV+ nya Masters of the Air, där berättandet återigen nedslag i andra världskriget. Den här gången riktas blickfånget mot luften och en grupp sitrdspiloter som stred mot Tyskarna under kriget.