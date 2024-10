Aftonbladets expert: 6 filmtips på tv i helgen

Kolla in tv.nu för att enkelt hitta tv-tablå och program för alla tv-kanaler på ett ställe

Fredag 18/10 – Lagens våldsamma män

SPÄNNING Regissören William Friedkins (1935-2023) genombrottsfilm, en stilbildande och mycket spännande polisfilm med fler komplexa rollfigurer än vad sådana här filmer normalt brukar ha. Här fanns heller inga självklara hjältar. Gene Hackman och Roy Scheider (1932-2008) spelar två New York-poliser som kämpar desperat för att kunna sätta dit en fransk knarkkung (Fernando Rey, 1917-1994) som skeppar knark mellan Frankrike och New York. Filmen innehåller bland annat en klassisk biljakt. Filmen vann så småningom fem Oscars, bland annat för bästa film. Kultfakta: När regissören klippte biljaktsscenen lyssnade han hela tiden till Santana-låten ”Black magic woman” får att få till rätt rytm i scenerna. Däremot är musiken inte alls med i filmen. (The French connection, 1971)