8 hyllade serier som får uppföljare 2025

Johannes Räihä 21 nov, 2024

Snart är 2024 över – och för alla serieälskare innebär det att det är dags blicka framåt. Framför oss har vi ett år fyllt av efterlängtade uppföljare. Några av de senaste årens mest omtalade serier återvänder med nya säsonger. Från morddrama till zombies – här har vi listat åtta serier som får nya säsonger nästa år och som du absolut inte vill missa!

Under 2022 var det premiär för en Star Wars-spin-off – Andor. I serien följer vi rebellspionen Cassian Andor, under de fem åren som leder fram till händelserna i Rogue One. Den 22 april 2025 så kastas vi återigen in i SW-universumet och Cassian Andors rebelliska resa fortsätter.

En av förra årets mest omtalade serier? The Last of Us. Baserad på tv-spelet med samma namn så tar historien sin början då en pandemi ödelägger vår civilisation. Den härdade överlevaren Joels vägar korsas med den 14-åriga flickan Ellie – som kan vara mänsklighetens sista hopp, eftersom hon visat sig vara immun mot viruset. Det är bekräftat att den efterlängtade andra säsongen har premiär någon gång under 2025 – vi återkommer när vi har ett mer specifikt datum.

The Bear är ett klaustrofobiskt kockdrama där vi följer den unga, prisbelönta gourmetkocken Carmen som flyttar hem till Chicago för att ta över sin familjs smörgåsrestaurang efter att den skuldsatta brodern tagit livet av sig. Det är en konstant bultande stress. Det är intensivt, klaustrofobiskt och fullkomligt briljant. Återvände med en tredje säsong den 17 juli – men man verkar inte vila på hanen. Disney har bekräftat att vi bjuds på ytterligare en säsong redan nästa år.

Inspelningarna av den femte och sista säsongen av 80-talsosande skräckserien Stranger Things var planerade under 2024. Dock blev hela projektet uppskjutet på grund av fjolårets stora Hollywoodstrejk. Därför har säsongen dröjt, men under hösten 2025 verkar det som att vi får göra ett sista besök i Hawkins. Passa på att titta om (eller ikapp!) de fyra första säsongerna här nedanför.

Den mörka satiren The White Lotus har tagit serievärlden med storm under sina två första säsonger. Överklassmänniskor på lyxresort och ett par döda kroppar är en mix som bevisligen funkar. Inspelningarna för den tredje säsongen pågår för fullt och den här gången styr vi lyxskutan mot Thailand, återigen med mystiska mord i fokus. Max har bekräftat att serien återvänder 2025 och mycket tyder på att det är någon gång under första halvan av året. Vi återkommer med datum så fort något blir officiellt.

Det var ett par års tystnad för den omtalade och pricksäkra samhällssatiren Black Mirror, men under 2023 återvände serien för en sjätte säsong. Nu är det dags igen, för Netflix bekräftar att den sjunde säsongen har premiär under 2025 – vi uppdaterar er så fort vi har ett premiärdatum!

Severance är en fängslande sci-fi-thriller som utspelar sig på Lumon Industries, där anställda genomgår ett experimentellt ingrepp som separerar deras arbetsminnen från deras privatliv. Serien följer Mark Scout och hans kollegor när de börjar ifrågasätta företaget och försöker avslöja de dolda sanningarna bakom experimentet. Serien återvänder någon gång under 2025, och den kommande säsongen förväntas djupdyka i Lumons hemligheter och ge svar på de cliffhangers som lämnades i första säsongen.

The Witcher gjorde stor succé när den hade premiär i slutet av 2019. Trots att filmkritiker världen över sågade The Witcher så visade sig publiken tvärtom älska Netflix tv-adaption av den populära bokserien. Så pass mycket att den slog tittarrekord på streamingplattformen med 76 miljoner tittare den första månaden. Inspelningarna av den fjärde säsongen är igång – och om den håller samma takt som tidigare produktioner, så kan vi räkna med en premiär sommaren 2025. Den gången är det Liam Hemsworth som axlar rollen som Geralt istället för Henry Cavill.