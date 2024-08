Premiärer i augusti – det här ser vi fram emot

Baserad på Suzanne Collins roman ”The Ballad of Songbirds and Snakes” kommer nu den fjärde filmen i Hunger Games-serien. Historien är en så kallad prequel och utspelar sig 64 år före händelserna i Hunger Games-trilogin, vilket innebär att den populära Katniss Everdeen inte är med. Däremot får vi följa den Vi får följa den unge charmige Coriolanus Snow, flera årtionden innan han skulle bli Panems tyranniske president. Streamas på Prime Video från och med 1 augusti.

Första Apornas planet kom redan 1968. Senaste filmen kom 2017, så det är snart 7 års väntan – men i augusti är det streamingpremiär för Kingdom of the Planet of the Apes på Disney+, som är den 10 filmen i Apornas planet-universumet. Här har vi har listat samtliga filmer som finns att streama i Apornas Planet-serien.