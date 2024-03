Redaktörens val – från atombomb till absurt drama

Johannes Räihä 20 mar, 2024

Det har blivit dags för mig att lista ett par av mina favoriter från senaste månaden. Och vilken månad vi bjudits på: som ett långt pärlband av serier och filmer du faktiskt inte vill missa. Här är fem av höjdpunkterna som jag plockat ihop i min lilla streaming-korg, där jag hittat två filmer som får maxbetyg. Med allt från ett absurt och fantastiskt drama till en skruvad och underhållande serie med en godsherre som ofrivilligt blir gangster – här är mina favoriter.

Om du har missat Guy Ritchies The Gentlemen så är det en serie som passar perfekt om du vill ha något lättsmält (men samtidigt blodigt) att streama i veckan. I serien får vi se familjens patriark och godsherre gå bort och lite oväntat testamentera ägorna till näst äldsta sonen Eddie. Det visar sig att hans pappa burit på en stor hemlighet: på gården gömmer sig en stor cannabisdodling under marken – vars ägare vägrar ge sig av. Nu är det upp till sonen Eddie att lösa det hela. Men allt verkar bli trassligare ju mer han anstränger sig. Lättare blir det inte när hans missbrukande, galna bror kommer in och förstör exakt allt, hela tiden. The Gentlemen är en spin-off på filmen med samma namn från 2020. Det är ingen serie som förändrar ditt liv, men den är faktiskt oväntat underhållande. Stundtals brutalt, blodigt och drogromantiserande – men ändå väldigt bra.

Efter Oscarsgalan i mars månad så vore det mer eller mindre tjänstefel att inte plocka med galans stora vinnare Oppenheimer i listan. För jag utgår från att vissa av er har inte hunnit se den hyllade filmen än. Christopher Nolans mästerverk kretsar, inte helt otippat, kring atombomben och dess uppfinnare – fysikern Robert Oppenheimer. Hans monstruösa skapelse kom att förändra inte bara hans liv, utan också hela den värld vi lever i. Ett visuellt bildspråk som är omöjligt att inte hänföras av och Cillian Murphy som gör en av sina bästa insatser någonsin lyfter den här filmen till toppnivåer. Åtta statytetter på Oscarsgalan talar sitt eget språk. Oppenheimer är ett måste för alla filmälskare där ute.

The Last Airbender är sedan tidigare en klassiker och finns både som animerad serie och film. Nu kommer Netflix egna live-action-version, där den unga och begåvade Aang – född som den utvalde Avataren som ska rädda världen – går upp mot den ondsinta eldnationen. Visst, vissa hardcore-fans stör sig säkerligen på vissa detaljer som skiljer sig från originalet, men faktum är att Netflix nya serie är visuellt slående och man har i stora drag lyckats bevara den ursprungliga mytologin på ett bra sätt. Det är kanske ingen serie som kommer ligga i toppen på betygsskalan, för rent dramaturgiskt bjuds man på precis det man förväntar sig, men jag är säker på att den kommer locka nya tittare in i en magisk värld full av andar, väsen och människor som kan bemästra vatten, eld, jord och luft-elementen.

Vi svenskar är förstås stolta över Johan Renck, vars dramaserie Chernobyl, räknas som en av de bästa serierna någonsin. I fredags återvände regissören med rymddramat Spaceman – som jag får erkänna är ett vågat drag efter succén med Chernobyl. Den här gången skickas tittaren iväg till utkanten av solsystemet, där Adam Sandlers rollfigur – en Tjeckisk astronaut – befinner sig på ett solouppdrag. I sin brutala ensamhet får han tid för självreflektion. Plötsligt dyker en stor, talande spindel upp i rymdfärjan och blir hans följeslagare och terapeut. Det känns som att Spaceman kommer bli lite som koriander – antingen hatar man det eller så älskar man det. För min del lutar det åt det sistnämnda, även om den inte på lever upp till samma nivåer som Chernobyl. Det är en vacker och finurlig film med retrofuturistisk touch som underhåller. Varför inte ge den en chans i veckan?

Nu blir det en längre text. För ibland är det svårt att veta var man ska börja och även svårt att veta var man ska sluta. Det här är ett sådant tillfälle. För den grekiska regissören Yorgos Lanthimos skakade om mig rejält med sitt senaste drama Poor Things, som är en smått absurd berättelse om en karismatisk Frankensteinflicka som lär sig livet.



Filmen börjar då en banbrytande och högst okonventionell vetenskapsman lyckas väcka ung flicka till liv från de döda. Problemet är bara att hon vaknar upp i en vuxen kvinnas kropp, vilket gör att hon måste lära sig och utforska världen, helt utan att känna till sociala koder, konventioner och så kallade do's and dont's.

Det är en film som ständigt balanserar på gränsen till vad som känns okej och håller ens hjärna ockuperad. Som att under två timmar titta rakt in i ett vilt snurrande kalejdoskop, där man matat in Wes Andersons mysiga scenografier i en AI-grunka, som i sin tur förvrängt allt och gjort upplevelsen ett par snäpp mer surrealistiskt. Och Emma Stones insats är genomgående briljant, där man får se hur hon gradvis utvecklas som människa, både fysiskt och psykiskt. Från början kan hon varken gå eller prata, men lär sig allt eftersom mer och mer om sin omvärld och sig själv. Tilldelades ett flertal Oscarsstatyetter – och det är inte svårt att förstå varför. Fem av fem i betyg.