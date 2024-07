10 bra svenska polisserier du inte får missa

Under våren kom den helt nya svenska kriminalserien Veronika med Alexandra Rapaport i spetsen. Historien kretsar kring en tablettmissbrukande polis som börjar hemsökas av hemska syner på brottsoffer. Hennes närhet tror att hon håller på att tappa förståndet, men frågan är om det är så enkelt?

I den nya svensk-finska serien Kodnamn: Annika som kom under våren i år följer vi den finska polisen Emma Haka som är i full färd med att avsluta sin utbildning som undercover-agent. Plötsligt kastas hon in i ett uppdrag där polisen vill nysta i en rad fall av konstbedrägerier i Stockholm. Den vanligtvis lugna och samlade Emma börjar kalla sig för Annika och blir en mycket mer hetlevrad person. Men precis som många som jobbat undercover har beskrivit tidigare, så suddas gränsen mellan hennes alias Annika och hennes riktiga identitet ut ju längre in i utredningen hon kommer. Dessutom bubblar förträngda minnen upp från hennes förflutna – bakom sig lämnar hon ett trassligt nät av mysterier.