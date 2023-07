Bästa serierna på Netflix 2023

I Netflix nya kriminaldrama Barracuda Queens så följer vi fem svenska tjejer som är beredda att göra allt för att upprätthålla sin exklusiva livsstil. Genom att råna överklassen i Stockholms välbärgade områden så lyckas man bibehålla sin makt – baserad på den ökända Lidingöligan som härjade under 90-talet. Missa inte svenska Barracuda Queens här.

En operativ CIA agent som är på väg att pensionera sig upptäcker en familjehemlighet och tvingas gå tillbaka in i fältet för ett sista jobb. I huvudrollen hittar vi den legendariska Arnold Schwarzenegger som den gamla agenten Luke. Toppar Netflix topplista i skrivande stund – streama FUBAR nedanför.

Familjen Bridgerton, baserad på Julia Quinns romanserie med samma namn, gjorde stor succé på Netflix under 2020. Ett modernt kostymdrama som utspelar sig i 1800-talets England. I maj var det premiär för en spin off till serien. Den går under titeln Queen Charlotte: A Bridgerton Story och kretsar kring drottning Charlottes resa till makt och framgång.