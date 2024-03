Bästa serierna på TV4 Play – våra favoriter

TV4 Play är visserligen ingen ny streamingtjänst, däremot så finns det massvis med nytt och sevärt material efter att C More flyttades ihop med TV4 i augusti månad 2023. Även om det är ett tag sen nu så förstår vi att det kan vara svårt att veta vad man ska titta på på TV4 Play.



Så vi på tv.nu tycker det är på sin plats att vi tipsar om våra favoritserier på TV4 Play just nu – där det blir allt från svensk thriller till amerikanskt cowboydrama. Precis som alltid så guidar vi på tv.nu dig rätt – både inom TV och streaming. Vill du ta del av ännu fler tips hittar du alla våra artiklar här.