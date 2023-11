7 filmer att se med din pappa på fars dag – som han definitivt älskar

Odödlig klassiker från 1994. Vi får följa den mindre intelligenta men väldigt godhjärtade Forrest Gump (Tom Hanks) liv under tre decennier. Även om hans IQ inte är särskilt högt så kompenserar han det med ett stort hjärta. Han lyckas med att bli krigshjälte i Vietnam, toppidrottare och affärsman. Det känns som en och annan pappa har citerat filmen genom åren. "Life is like a box of chocolates, you never know what you're going to get."