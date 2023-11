13 nya serier – bäst hittills 2023

Visst, vi har bjudits på en och annan Zombieapokalyps senaste åren, inte minst i The Walking Dead. Men The Last of Us är förstås något helt annat – framför allt eftersom förväntningarna varit skyhöga. Har årets mest efterlängtade serie redan haft premiär? Det är möjligt. Baserad på det populära tv-spelet så utspelar sig i historien i en närstående framtid då ett virus får människan att gå bananas, dvs. bli köttätande zombies. Två av de få överlevande människorna är Joel och Ellie, som ska ta sig tvärs över landet – eftersom Ellie visat sig vara immun. Men vägen är full av faror av olika former. Kan hon vara nyckeln som räddar mänskligheten?