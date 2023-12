9 bästa Netflix-filmerna 2023

Johannes Räihä 11 dec, 2023

Det har blivit dags att knyta ihop streamingsäcken 2023 – med fokus på Netflix och deras filmutbud. För vi har fått se flera riktigt bra filmer ha premiär i år, både svenska och utländska Netflixproduktioner. Här är våra 9 favoritfilmer.

Med stjärnor som Julia Roberts, Ethan Hawke och Mahershala Ali hade apokalyptiska thrillern Leave the World Behind premiär nyligen. Filmen som regisseras av Mr Robot-skaparen Sam Esmail handlar om en familj som beger sig till Long Island för en härlig semesterhelg. Men plötsligt kraschar en oljetankar in på stranden, internet dör och en främling knackar på dörren. Världen verkar gå under, eller vad är det som händer egentligen?

I höstas var det premiär för den lättsamma komedin You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah – där vi får se stjärnan Adam Sandler tillsammans med hela stora familjen Jackie, Sunny och Sadie Sandler i ett färgsprakande coming-of-age-drama. Så behöver du piggas upp med något enkelt är det ett tips värt att undersöka.

Den brittiska författaren Roald Dahl känner många igen för verk som Kalle och Chokladfabriken, Matilda och Fantastic Mr. Fox. I September var det premiär för en filmatisering av hans bok The Wonderful Story of Henry Sugar. Den kretsar kring en man som se in i framtiden och se igenom föremål, som bestämmer sig för att dra nytta av sin gåva – genom att fuska i spel och dobbel.

Chris Evans och Emily Blunt teamar upp i det krimdramat Pain Hustlers. Historien kretsar kring en ensamstående mamma som tar jobb på ett läkemedelsbolag på dekis, lyckas vända bolagets trend uppåt, vilket inte enbart medför att hon tjänar enorma summor pengar – utan också att hon dras in i ett kriminell konspiration. Perfekt film en såsig helgdag när du bara vill ha något trevligt att slökolla på.

Den 1 september var det premiär för svenska thrillern En dag och en halv, som är skådespelaren Fares Fares regidebut. Filmen kretsar kring en man vid namn Artan som bestämt sig för att få återförenas med sin dotter – genom att kidnappa sin ex-fru Louise. I rollerna ser vi Alexej Manvelov och Alma Pöysti.

Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden och få återuppleva sin 18-årsdag? Det är vad den 40-åriga Amelia får uppleva i Netflix svenska film One More Time. En dag vaknar hon upp och det är 2002 igen. Problemet är bara att dagen återupprepas gång, på gång, på gång och hon vet inte hur hon ska ta sig ur den eviga loopen.

I den svenska skräckkomedin Konferensen får vi se hur en grupp kommunanställda deltar i en konferens med fokus på teambuilding. Konferensen förvandlas snart till en mardröm när rykten om korruption börjar sprida sig och påverka arbetsmiljön. Samtidigt börjar en mystisk figur jaga och döda deltagarna, en efter en.

En av de större premiärerna under senaste månaderna heter The Killer, regisserad av den ikoniska David Fincher. Filmen kretsar kring en metodisk och iskall lönnmördare – som efter ett ödesdigert misstag tvingas ge sig efter sin egen arbetsgivare.

Nyligen smög en riktigt bra polisthriller in på Netflix topplistor: Reptile. När en fastighetsmäklare blir mördad kastas vi som tittar rakt in i polisens snåriga utredning, där en rad män hamnar på listan över misstänkta och ska grillas i vittnesrummet.