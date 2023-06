Sommaren är här, semestern står runt knuten och även om många uppskattar ledighet, så kan det skava lite att tappa vardagens struktur. Därför tycker vi att ni borde fylla ut dagarna med film! Vi har samlat våra favoriter på Disney+ just nu, så unna dig själv ett par timmars avkoppling. Här är bästa filmerna på Disney+ just nu.

I skräck/thriller-dramat The Menu följer vi ett par, Margot och Taylor, som reser till en exklusiv restaurang på en ö, där kocken har förberett en lyxig meny – med några chockerande överraskningar. I rollerna hittar vi en skara stjärnor som Ralph Fiennes , Anya Taylor-Joy och Nicholas Hoult .

År 2009 gjorde James Camerons sci fi-äventyr Avatar dundersuccé. Uppföljaren The Way of Water skulle dröja hela 13 år, men i slutet av 2022 hade äntligen filmen biopremiär. Nu finns även filmen att streama, så passa på att njuta av den uppföljande historien från planeten Pandora, där vi bjuds på storslagna vyer och ett överhängande hot från mänskligheten.